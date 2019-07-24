Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и, не прислушавшись к его защитникам, сохранил меру пресечения. За обвиняемого вступилось всего порядка 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных судьбой Олега Медведева», — пояснила Евменина.

с чего всё началось

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

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