Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзейLenta.ru 08:24

Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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с чего всё началось

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и, не прислушавшись к его защитникам, сохранил меру пресечения. За обвиняемого вступилось всего порядка 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных судьбой Олега Медведева», — пояснила Евменина.
РБК07:35

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Дождь14:40

Мосгорсуд оставил под стражей до 12 сентября «вора в законе» Шишкана

Агентство Москва07:24

Мосгорсуд оставил в СИЗО «вора в законе» Шишкана

Росбалт07:58

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

РБК07:35

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РИА Новости07:28

Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого «вора в законе» Шишканова

Интерфакс08:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон

Звезды спорта и сцены вступились за «Шишкана»

Вести.UZ09:45
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