Футбол

Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют со «Спартаком»Soccer.ru 05:14

Крылья Советов — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Футболисты команды Сергей Корниленко, Максим Канунников, Александр Самедов и Никита Чичерин не помогут самарцам из-за травм. Также по условиям арендного соглашения не сыграют Артем Тимофеев и Джано. Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 18 мая в Самаре и начнется в 19:00 мск.
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