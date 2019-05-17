Футбол

За «Крылья Советов» против «Спартака» не сыграют шесть футболистовКП - Самара 04:45

Крылья Советов — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В матче «Крылья Советов» - «Спартак», который пройдет 18 мая на «Самара Арене», волжанам не помогут шесть футболистов. По условиям аренды на поле в этот день не появятся Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, которые принадлежат «Спартаку».
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