Энергетика

МонаВистаМонаВистаЗа I полугодие чистая прибыль «Газпрома» выросла на 32,4%

За первое полугодие 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистая прибыль "Газпрома" увеличилась на 32,4% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составляет 878,64 млрд. рублей.
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