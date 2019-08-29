За первое полугодие 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистая прибыль "Газпрома" увеличилась на 32,4% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составляет 878,64 млрд. рублей.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Политика Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране Эффективным шагом по развитию конкуренции в РФ стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества, считает глава ФАС Игорь Артемьев.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Новосибирской области ракетчики отработали марш к позициям «Ярсов» В Новосибирской области проходят масштабные учения ракетчиков. Главную роль в маневрах исполняют многотонные ракетные комплексы «Ярс».

Кино Первый сезон «Ведьмака» от Netflix должен выйти 1 ноября После завершения досъемок сериал перейдет на этап пост-продакшена и Netflix надеется, что работу над шоу удастся завершить достаточно быстро: сервис хочет выпустить первый сезон «Ведьмака» в конце октября или в самом начале ноября 2019 года.

Политика Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние Днем ранее советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил «РИА Новости», что грузинские полицейские установили блокпост на территории частично признанной республики в районе села Цнелис.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

Футбол Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Политика Меркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.

Футбол Эмери исключил продажу Озила в летнее трансферное окно Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери исключил продажу полузащитника Месута Озила до закрытия летнего трансферного окна в Европе.

Происшествия Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.

Авто Hyundai в скором времени может выпустить свой первый компактвэн Именно поэтому публичный автопроизводитель Индии выпустил свою новейшую модель Ertiga, а также её люкс-версию XL6.

Политика Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.

Политика Олега Сенцова доставили в Москву для обмена с Украиной По словам собеседника агентства, Сенцова перевели из колонии в московский СИЗО для обмена заключенными между Россией и Украиной.