Энергетика
МонаВистаЗа I полугодие чистая прибыль «Газпрома» выросла на 32,4%
За первое полугодие 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистая прибыль "Газпрома" увеличилась на 32,4% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составляет 878,64 млрд. рублей.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране
Эффективным шагом по развитию конкуренции в РФ стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества, считает глава ФАС Игорь Артемьев.
Интерфакс 10:26
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие
В Новосибирской области ракетчики отработали марш к позициям «Ярсов»
В Новосибирской области проходят масштабные учения ракетчиков. Главную роль в маневрах исполняют многотонные ракетные комплексы «Ярс».
ТК Звезда 05:37
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix должен выйти 1 ноября
После завершения досъемок сериал перейдет на этап пост-продакшена и Netflix надеется, что работу над шоу удастся завершить достаточно быстро: сервис хочет выпустить первый сезон «Ведьмака» в конце октября или в самом начале ноября 2019 года.
Gmbox.ru 10:12
Армия и оружие
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков
Российская газета 13:16
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии здоровья врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
Интерфакс 10:27
Политика
Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние
Днем ранее советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил «РИА Новости», что грузинские полицейские установили блокпост на территории частично признанной республики в районе села Цнелис.
Коммерсантъ 10:31
Технологии
Первую в России пилотную 5G-сеть запустили в Кронштадте
Телеканал Санкт-Петербург 12:58
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Футбол
Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Политика
Меркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.
РИА Новости 06:29
Футбол
Эмери исключил продажу Озила в летнее трансферное окно
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери исключил продажу полузащитника Месута Озила до закрытия летнего трансферного окна в Европе.
Матч ТВ 12:31
Кино
Умер французский актер Мишель Омон
Московский Комсомолец 12:14
Происшествия
Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми
Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
Взгляд.ру 13:27
Авто
Hyundai в скором времени может выпустить свой первый компактвэн
Именно поэтому публичный автопроизводитель Индии выпустил свою новейшую модель Ertiga, а также её люкс-версию XL6.
CarsWeek.ru 11:55
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Гаджеты
Microsoft HoloLens 2 поступят в продажу в сентябре
Игромания.ру 11:19
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Олега Сенцова доставили в Москву для обмена с Украиной
По словам собеседника агентства, Сенцова перевели из колонии в московский СИЗО для обмена заключенными между Россией и Украиной.
News-24.ru 04:27
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Политика
Верховная рада выбрала нового главу МИД Украины
Верховная рада Украины утвердила на должность министра иностранных дел страны Вадима Пристайко.
News.ru 12:24