Энергетика

ТАССТАССРост акций «Газпрома» превысил 1,6% после выхода финансовой отчетности

Котировки компании продемонстрировали рост на фоне публикации финансовой отчетности по международным стандартам, согласно которой чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие выросла на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
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