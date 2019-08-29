Энергетика
ТАССРост акций «Газпрома» превысил 1,6% после выхода финансовой отчетности
Котировки компании продемонстрировали рост на фоне публикации финансовой отчетности по международным стандартам, согласно которой чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие выросла на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
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Кино
Вышел тизер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в плавках
Life.ru вчера в 17:38
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия
Немецкие СМИ сообщили о смерти двоих пострадавших от взрыва в Неноксе
Как передает портал NEWSru.com со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel, двое пострадавших в результате взрыва на военном испытательном полигоне под Северодвинском погибли от последствий острой лучевой болезни.
Собеседник 09:16
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Политика
Зеленский оставит Авакова на посту главы МВД Украины
Рада планирует утвердить полный состав правительства Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» высказался о сохранении за главой МВД Арсеном Аваковым его поста, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на украинского депутата Раксолану Пидласа.
Мой Брянск 08:19
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что ее брак распался из-за другой женщины
Певица Лолита Милявская (55), отвечая на комментарии подписчиков в Instagram, намекнула на причину, из-за которой распался ее брак с тренером Дмитрием Ивановым (44).
Lisa.ru 09:00
Политика
Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине
Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 23:14
Армия и оружие
Зеленский назвал одной из главных целей новой Рады возвращение Крыма
Зеленский назвал одной из главных целей новой Рады завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма.
ТАСС 10:04
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма главным условием возвращения в G8
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал уход России из Крыма главным условием возвращения нашей страны в «Большую семёрку» для работы в формате G8.
УтроNews вчера в 03:12
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
Пропала продавец мороженого после визита Путина на авиасалон
Президент РФ Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
Алтапресс 09:58
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Происшествия
Для защиты аэропортов от птиц Минтранс выделит 5,6 млн рублей
Сегодня в Министерстве транспорта России сообщили, что ведомство готово выделить 5,6 млн рублей для защиты аэропортов от пернатых.
Экспресс газета 04:45
Экономика
Кабмин утвердил порядок проведения крабовых аукционов
В министерстве указали, что благодаря утвержденным правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.
ТАСС 10:04
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Общество
В Москве убрали афиши рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа
Афиши были размещены на двадцати билбордах в центре столицы. На них Face был изображен в черном костюме с галстуком.
Эхо Москвы 10:04
Экономика
«КамАЗ» сообщил об убытке в первом полугодии
Чистый убыток «КамАЗа» по МСФО в первом полугодии 2019 года составил 3,2 млрд рублей против прибыли в 1,57 млрд годом ранее, сообщила компания.
Rambler News Service 09:34
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
Твой Континент 03:37
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Кино
Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости 05:28
Общество
Крест с изображением Сергия Радонежского нашли в центре Москвы
Деревянный нательный крест с изображением покровителя всех учащихся – святого Сергия Радонежского – обнаружили столичные археологи во время раскопок в районе Китайгородского проезда, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:36