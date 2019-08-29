Энергетика
МонаВистаЗа I полугодие чистая прибыль «Газпрома» выросла на 32,4%
За первое полугодие 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистая прибыль "Газпрома" увеличилась на 32,4% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составляет 878,64 млрд. рублей.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Религия
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 09:28
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Политика
На Флориду надвигается ураган «Дориан»
Надвигающийся на Флориду ураган "Дориан" может стать одним из сильнейших в истории США.
Комсомольская правда 08:57
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Автоспорт
Райкконен перед Гран-при Бельгии сообщил, что получил травму ноги
Финский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Ромео" Кими Райкконен перед Гран-при Бельгии рассказал, что получил травму ноги, об этом сообщает autosport.com.ru.
РИА Новости 09:13
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.
Lenta.ru 09:44
Политика
Навальный увольняет главного единоросса Москвы Метельского
Все, депутатская карьера главного единоросса Москвы Андрея Метельского закончена, заверил общественность Алексей Навальный 29 августа.
Столица С 11:05
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Кино
Михаил Ефремов сыграл трех «Ангелов Чарли» в новом трейлере
Телепрограмма 10:41
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Происшествия
В Ленобласти в лесу потерялась шестилетняя девочка
В Тосненском районе Ленинградской области начались поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесном массиве, рассказали «РГ» в региональном управлении МЧС.
Российская газета 11:14
Авто
Bugatti отказалась выпускать гиперкары по индивидуальным заказам
Компания Bugatti не собирается выпускать штучные гиперкары, разработанные по индивидуальным заказам отдельных клиентов.
AutoNews 11:03
Политика
Медведев назначил нового главу фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, который ранее возглавлял управление президента по приграничному сотрудничеству.
Rambler News Service 10:59
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Политика
Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать ядерную бомбу
Ученый-физик советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал о причинах, которые не позволили нацисткой Германии получить ядерные технологии.
Московский Комсомолец 02:44
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
Яшин получил пятый административный арест подряд
Интерфакс 09:55
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45