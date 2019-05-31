Футбол

За Дзюбу не проголосовал только «Локо»Спорт-Экспресс 08:25

Пятая победа "Зенита" По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Артем Дзюба.
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Артем Дзюба был признан лучшим игроком сезона по мнению футболистов РПЛ

P1spb.ru08:58

Дзюба – лучший игрок сезона по версии футболистов

Бомбардир.ру08:59

«Локо» больше ценит Алексея Миранчука, премьер-лига – Антона

Спорт-Экспресс09:05

Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона

Neva.Today01:53

Футболисты РПЛ признали Дзюбу лучшим игроком сезона

78.ru00:40

«Локомотив» проигнорировал Дзюбу. Только футболисты Юрия Сёмина ни разу не отметили форварда «Зенита» в своих анкетах при голосовании

Спорт уик-энд08:26

Дзюба – лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

Soccer.ruвчера в 18:27
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Происшествия

Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали

Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Шикарное декольте и тонкий стан: Нюша впервые вышла в свет после родов

Нюша поразила гостей как изысканный нарядом с глубоким декольте, так и фигурой.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Московская школьница ранила себя, делая селфи с пистолетом

Обновлено в 05:36
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Политика

Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.
Обновлено в 07:29
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Обновлено в 05:19
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Общество

Васильева отреагировала на идею отказаться от «шестидневки» в школах

Васильева отреагировала на предложение депутата Государственной думы Виталия Милонова, который предложил перейти на пятидневную форму обучения в российских школах.
Обновлено в 03:20
Авто

Lotus опубликовал тизер электрического гиперкара Type 130

Впервые анонсированный на автосалоне в Шанхае в апреле этого года, «Type 130» получил это прозвище как дань количеству всех различных «Type», которые Lotus представил в течение своей 71-летней истории.
Обновлено в 05:32
Политика

Россия расширит черный список представителей ЕС

Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Представитель Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера

Информация о тяжелом заболевании режиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова не соответствует действительности.
Обновлено в 07:36
Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал команде президента Украины Владимира Зеленского "горящую землю под ногами".
Обновлено в 08:59
Общество

Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео

Обновлено в 07:37
Космос

Вулканы на Плутоне извергают воду

Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено вчера в 08:01
Здоровье

Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг

Обновлено в 07:58
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%

Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.
Обновлено в 07:25
Политика

Песков сообщил условие для первой встречи Путина с Зеленским

По словам Пескова, Киев возобновил переговоры о невыполнении минских договоренностей после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.
Обновлено в 08:15
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

В Раде заявили, что украинская ГТС превратится в металлолом

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил о том, что газотранспортная система (ГТС) страны скоро превратится в металлолом.
Обновлено в 02:26
Экономика

Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес

Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.
Обновлено в 06:40
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения об отказе продавать Ирану С-400

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала главного охранника своего дома

Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей давно живет в загородном доме с внушительным участком.
Обновлено в 09:02
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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