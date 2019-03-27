Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и ЧубайсИзвестия 11:45
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
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Ford уведет легковые автомобили из России
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Политика
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Обновлено в 11:03
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В России выпущен кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
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Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
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Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
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Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
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Умер космонавт Валерий Быковский
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Стало известно, почему в Брянском отделении ЛДПР решили исключить из партии Мухтара Бадырханова.
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Экономика
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Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
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Песков прокомментировал задержание Абызова
Помощник российского главы Песков заявил, что не знает, общались ли Путин и Медведев конкретно по вопросу задержания Абызова, так как они контактируют очень много.
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Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
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