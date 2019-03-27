За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и ЧубайсИзвестия 11:45

Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.

За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Происшествия В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.

Политика Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.

Кино Минобороны создаст собственную киностудию Минобороны России намеревается создать собственную студию для съемок кино на военную тему, заявил 26 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.

Происшествия Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".

Политика Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".

Происшествия В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.

Армия и оружие Индия сбила спутник и объявила себя космической державой В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.

Армия и оружие Новейший авианосец США сломался на испытаниях Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.

Политика В вину брянскому депутату Бадырханову вменили скандал в ресторане Стало известно, почему в Брянском отделении ЛДПР решили исключить из партии Мухтара Бадырханова.

Политика Кемеровская область официально получила второе название Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.

Происшествия Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.

Хоккей «Салават Юлаев» готовится к финалу Восточной конференции Финал конференции начнётся 29 и 31 марта в Балашихе. В Уфе игры состоятся 2 и 4 апреля.

Общество Аналитики назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака Астрологи утверждают, что у определенного знака есть характеристики, подходящие под ту или иную профессию, а портал «Superjob» рассортировал 25 миллионов резюме и составил список характерных для знаков зодиака профессий.

Спорт Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне "ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Экономика Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля» Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.

Политика Песков прокомментировал задержание Абызова Помощник российского главы Песков заявил, что не знает, общались ли Путин и Медведев конкретно по вопросу задержания Абызова, так как они контактируют очень много.