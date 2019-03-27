Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и ВолошинГазета.Ru 12:31

Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
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За Абызова поручились Чубайс, Волошин, Дворкович и Тимакова

РИА Новости12:05

Дворкович в поручительстве за Абызова назвал его эффективным управленцем

РБК10:57

Дворкович поручился за Абызова

Росбалт11:01

Чубайс, Дворкович и Тимакова лично поручились за экс-министра Абызова

Ведомости11:13

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Газета.Ru12:31

От политиков до предпринимателей. Кто поручился за Михаила Абызова

ТАСС12:16

За Абызова поручились Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс и Наталья Тимакова

Говорит Москва11:19
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Транспорт

Первый тоннель между «Зюзино» и «Каховской» достроен

Обновлено в 14:05
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Обновлено в 14:27
Транспорт

В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки

Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Общество

Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел

Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Политика

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Кино

Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»

Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Спорт

Волейболисты «Белогорья» выиграли Кубок Вызова

«Белогорье» впервые выиграло Кубок Вызова, который является третьим по рангу европейским турниром.
Обновлено в 14:26
Спорт

Брейк-данс может попасть в программу Олимпийских Игр-2024

Четыре новых вида спорта - брейк-данс, скалолазание, скейтбординг и серфинг - могут попасть в программу Олимпийских Игр 2024 года в Париже.
Обновлено в 14:37
Общество

Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Бывший муж Васильевой заявил, что актриса страдает деменцией

Обновлено в 07:44
Происшествия

14-летнюю «Мисс Подмосковья» изнасиловали на 25-м этаже новостройки

В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".
Обновлено в 11:38
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено в 09:58
Политика

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Экономика

Telenor продает еще 5,7% акций Veon

Скандинавский телекоммуникационный холдинг Telenor выставил на продажу 100 млн акций холдинга Veon (ранее – Vimpelcom), равные 5,7% капитала компании.
Обновлено в 08:25
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Политика

Митингующих в Ингушетии уговорили разойтись после стычки с силовиками

Обновлено в 04:53
Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Авто

Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка

Обновлено в 06:40
Происшествия

Адвокаты Абызова предложили за него залог в миллиард рублей

Защита арестованного вчера экс-министра по открытому правительству Михаила Абызова предложила за него залог в размере миллиарда рублей.
Обновлено в 11:08
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Культура

Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову

Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Общество

Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах

Обновлено вчера в 12:46
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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