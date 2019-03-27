Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и ВолошинГазета.Ru 12:31
Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Читать в источнике
Оценить211
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться по закону о хостелах
Ранее Совфед отклонил закон о хостелах и предложил Госдуме совместно доработать его в согласительной комиссии.
Обновлено 25 марта в 10:36
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика
США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле
Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:34
Важное за сутки
Названо идеальное число расстегнутых пуговиц на рубашке
Мужской журнал GQ разобрался, сколько пуговиц на рубашке нужно расстегнуть, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом не рисковать репутацией.
Обновлено в 14:53
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено в 16:18
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Наука
Что было до Большого взрыва?
Credit: iStock Инфляционная модель Вселенной, говорящая о стремительном расширении пространства за несколько секунд сразу после Большого взрыва, помогает разрешить некоторые важные вопросы о структуре и эволюции космоса, однако другие, сильно отличающиеся от нее теории также могут объяснить эти загадки, хотя и иным способом.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Бывший игрок «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев
Защитник "Андерлехта" Огнен Враньеш, выступавший ранее за российские "Краснодар", "Аланию" и "Томь", провёл ночь в центре для беженцев.
Обновлено в 16:20
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов
Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны
Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Авто
Больше не будет Focus, Kuga, Mondeo — Ford уходит из России
Производство моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer будет прекращено к июню этого года.
Обновлено в 08:12
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Наука
В России приступили к разработке нового речного экраноплана
По рекам экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180-200 километров в час (данный предел установлен законами о речном судоходстве).
Обновлено в 08:20
Политика
Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме
Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00