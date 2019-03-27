Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и ВолошинГазета.Ru 12:31

Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
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За Абызова поручились Чубайс, Волошин, Дворкович и Тимакова

РИА Новости12:05

Чубайс, Дворкович и Тимакова лично поручились за экс-министра Абызова

Ведомости11:13

От политиков до предпринимателей. Кто поручился за Михаила Абызова

ТАСС12:16

Дворкович в поручительстве за Абызова назвал его эффективным управленцем

РБК10:57

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Газета.Ru12:31

Дворкович поручился за Абызова

Росбалт11:01

За Абызова поручились Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс и Наталья Тимакова

Говорит Москва11:19
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
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Директор роддома в Башкирии рассказала о ситуации с зарплатой врачей

Обновлено вчера в 15:25
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В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
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Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде

Обновлено в 06:28
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Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

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Впервые зарегистрирован рост мощности в квантовом двигателе

Международная команда исследователей впервые зарегистрировала рост квантовой мощности в квантовом двигателе.
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Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

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Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
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В Германии разработали универсальный гибридный привод для легких грузовиков

Из-за усиления экологической нагрузки на коммерческий транспорт в Европе все больше компаний предлагают гибридные или полностью электрические версии своих машин.
Обновлено в 18:54
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Кино

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Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
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В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено в 11:11
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Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Общество

Facebook пообещал удалять публикации о «белом национализме»

Руководство Facebook уже долгое время придерживается принципа нетерпимости к проявлениям ненависти в отношении людей на основании убеждений о "превосходстве белой расы".
Обновлено в 15:12
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Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4

Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Космос

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В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Общество

ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
Обновлено в 22:21
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Авто

В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
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Шоу-бизнес

Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании

Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
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Политика

Дума Владивостока избрала нового мэра города

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YouTube удалил ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
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«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС

На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
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Аркадий Дворкович
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Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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