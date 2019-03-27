За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и ВолошинDP.RU 11:00

Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

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