Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и ВолошинDP.RU вчера в 11:00

Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
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За Абызова поручились Чубайс, Волошин, Дворкович и Тимакова

РИА Новостивчера в 12:05

Чубайс, Дворкович и Тимакова лично поручились за экс-министра Абызова

Ведомостивчера в 11:13

Дворкович поручился за Абызова

Росбалтвчера в 11:01

Дворкович в поручительстве за Абызова назвал его эффективным управленцем

РБКвчера в 10:57

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Газета.Ruвчера в 12:31

От политиков до предпринимателей. Кто поручился за Михаила Абызова

ТАССвчера в 12:16

За Абызова поручились Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс и Наталья Тимакова

Говорит Москвавчера в 11:19
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Культура

Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле

Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
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Общество

В Красноярске стартовал масштабный экономический форум

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Футбол

Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
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Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

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Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено 26 марта в 13:12
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Культура

YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова

Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы

Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок

Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено вчера в 11:36
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено вчера в 09:58
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Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

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Политика

Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк

Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля.
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Экономика

Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году

Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане

Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о пересчете пенсий

Закон устанавливает, что индексация пенсии и доплаты должна быть исключена из общей суммы ежемесячной выплаты пенсионеру.
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Анна Погорилая рассказала о личной жизни

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Почти 70 процентов Венесуэлы остаётся без Интернета из-за блэкаута

После массового отключения электроэнергии, произошедшего 25 марта, 69 процентов Венесуэлы остаётся без Интернета.
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На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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