За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и ВолошинDP.RU вчера в 11:00

Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Культура Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.

Футбол Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“» Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".

Хоккей Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Здоровье Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.

Происшествия Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.

Политика Медведев назвал самые слабые регионы России Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Культура YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.

Политика Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.

Происшествия Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.

Происшествия Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.

Политика Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.

Армия и оружие Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.

Политика Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля.

Экономика Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Экономика «Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

Происшествия 13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Совет Федерации одобрил закон о пересчете пенсий Закон устанавливает, что индексация пенсии и доплаты должна быть исключена из общей суммы ежемесячной выплаты пенсионеру.

Шоу-бизнес Анна Погорилая рассказала о личной жизни Анна Погорилая встретила будущего мужа во время чемпионата мира в Шанхае.