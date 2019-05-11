Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на ЗемлеLife.ru вчера в 22:18
За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более одного миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
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Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind
"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Политика
Назарбаев вручил Усманову орден Дружбы
Обновлено в 04:52
Здоровье
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст вновь стали родителями
В семье рэпера Канье Уэста и Ким Кардашьян пополнение — звезды стали родителями в четвертый раз.
Обновлено вчера в 15:01
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут.
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Аэропорту Риги предлагают дать имя конструктора «Мессершмиттов»
Международному аэропорту Риги предлагается присвоить имя латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Общество
Астрологи назвали волгоградцам самых щедрых мужчин по знаку зодиака
Астрологи озвучили самых щедрых мужчин по знаку зодиака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Семьям 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево выплатили деньги
Врио главы Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что семьи 17 погибших получили денежные выплаты.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как его обвиняли в педофилии
Обновлено вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вместе вышли в свет
Каждое из произведений по своему трактует важнейшие мотивы творчества Тинторетто, среди которых — духовное единение людей, мотив чуда, а также его мастерская работа с динамикой пространства и выразительными возможностями света.
Обновлено в 05:42
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено 09 мая в 02:00
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
В Китае спустили на воду два новейших ракетных эсминца
В Китае на воду спустили два новейших ракетных эсминца проекта 052D.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
За сутки в России ликвидировано 170 лесных пожаров
Почти 170 природных пожаров было ликвидировано за минувшие сутки в России.
Обновлено вчера в 17:30
Культура
В Москве прощаются с Евгением Крылатовым
Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Дикий дебош пассажира британского лайнера попал на видео
Инцидент попал на видео, его публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 05:43
Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей
Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая примерила дерзкий образ
Певица выбрала яркое платье с молодежным принтом, поверх которого набросила дерзкую куртку-косуху черного цвета.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Обновлено в 02:39
Политика
Грызлов: никакой «капитуляции» ДНР и ЛНР быть не может
Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.
Обновлено в 05:29
Футбол
Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17