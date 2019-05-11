За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на ЗемлеLife.ru вчера в 22:18

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более одного миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

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