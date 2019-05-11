Наука
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на ЗемлеLife.ru вчера в 22:18
За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более одного миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
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Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в метро
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Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном
Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Группа молодых людей в Первоуральске до смерти забила подростка
Группа молодых людей до смерти забила пятнадцатилетнего подростка.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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Культура
В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»
Обновлено 09 мая в 07:44
Политика
Назарбаев вручил Усманову орден Дружбы
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Космос
Прошло испытание прототипа будущего межзвездного зонда
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве России
Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве на своем поле победили "Уфу" в матче 28-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:09
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Морской трибунал заслушал дело украинских моряков
В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Кино
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Кино
В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов
Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Энергетика
Гройсман: санкции РФ не навредят украинской энергетике
Вводимые Россией ограничительные меры на поставку нефтепродуктов и угля на Украину не несут проблем украинской энергетике и рынку светлых нефтепродуктов, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Обновлено в 07:09
Политика
Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР
Референдумы 11 мая 2014 года, результатом которых стало создание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), были ответом на вооруженный переворот, подъем неонацизма, избиения и убийства несогласных с новой властью Украины, объявление и начало карательной операции.
Обновлено в 05:45
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Экономика
Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники
Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100
Обновлено вчера в 06:25
Музыка
Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24