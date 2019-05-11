Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 летРИА Новости вчера в 20:48

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

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