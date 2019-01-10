По официальным данным, потребительские цены в России выросли на 4,3%, что выше прогноза ЦБ. Быстрее всего в течение года росли цены на продукты, пишет РБК.

За 2018 год сильнее всего подорожали яйца и сахар

Энергетика Энергетика Росстат: бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4% Розничные цены на бензин в России в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017-м, следует из материалов Росстата.

Энергетика Энергетика Новак отчитался перед Путиным о рекордной добыче газа Добыча газа в России в 2018 году выросла до 725 млрд куб. м, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Финансы Финансы Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.

Энергетика Энергетика Нефть дешевеет на открытии торгов Цены на нефть утром в четверг, 10 января, снижается после подъема на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Экономика Экономика ЦБ и ФАС предупредили банки о недопустимости ухудшения условий вкладов Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме Банк России и ФАС.

Экономика Экономика Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.

Экономика Экономика Bitcoin подешевел на 5%. Курс монеты опустился до $3850 В четверг, 10 января, среднерыночная цена Bitcoin резко снизилась на 5%, до отметки в $3850.

Экономика Экономика В Калининградской области выдали почти 100 млн рублей льготных займов Проекты четырех калининградских компаний, направленные на развитие и модернизацию производства получили льготные займы в общей сумме 96 млн рублей, сообщил в четверг губернатор Антон Алиханов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Калининградской области.

Экономика Экономика Глава ФРС заявил, что низкая цена на нефть выгодна США Ранее президент США Дональд Трамп на общеполитической дискуссии 73-й Генассамблеи ООН в сентябре 2018 года заявил о том, что США "стали крупнейшим экспортером энергоносителей на земле".

Авто Авто Продажи Lada в 2018 году выросли на 16%

Экономика Экономика Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд Товарооборот России и КНР в середине декабря прошлого года превысил $100 млрд, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Экономика Экономика Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 года стала крупнейшей в Европе по самому любимому из показателей авиационной отрасли - выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).