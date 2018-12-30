Финансы
В 2018 году рубль потерял в стоимости 21,1% по отношению к американскому доллару. Еще на 15,5% отечественная валюта снизилась к евро. В начале года торги начались с 57,6 руб за доллар и 69,2 руб за евро.
URA.Ruвчера в 08:07
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Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.РБКвчера в 01:04
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Политика
Россия уведомила посольство США о задержании американца за шпионаж
Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Политика
Медведев пожелал россиянам исполнения самых заветных желаний
Обновлено в 15:07
Политика
Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию
Новогоднее обращение главы государства первыми увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает уже в 15.00 по московскому времени.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Аэропорт в Амстердаме эвакуировали из-за угрозы взрыва
Пассажиров из зала вылета эвакуировали в аэропорту Амстердама Схипхол из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 14:18
Общество
Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»
Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено в 12:23
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Дело по обстрелу автомобиля в Ингушетии передали в СК
Уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрани, в результате которого один человек погиб, а еще один попал в больницу, передано в Главное следственное управление СК РФ по Северному Кавказу, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:01
Единоборства
Мейвезер не намерен возвращаться в бокс
Поединок завершился в первом раунде. Мейвезер трижды отправлял своего соперника в нокдаун. Бой проходил по правилам бокса.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Виннице полиция нашла трех мертвых людей и раненую девочку
Полиция завела уголовное дело по статье "умышленное убийство нескольких человек" Тела троих человек обнаружили в квартире в украинской Виннице, еще одна пострадавшая девочка умерла в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию области.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США
Обновлено в 03:29
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
Обновлено в 09:49
Общество
Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа»
Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания "МБХ Медиа".
Обновлено в 10:31
Происшествия
В жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв
Взрыв произошел рано утром 31 декабря по адресу пр. Карла Маркса, 164 в десятиэтажном доме.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, где в понедельник обрушился подъезд жилого дома после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:44
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия
Спейси хочет заявить суду о своей невиновности
Голливудский актёр Кевин Спейси намерен заявить суду в США о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, в котором ввели режим ЧС после обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 07:02
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», Овечкин не набрал ни одного очка
В составе «Кэпиталз» ни одного очка не набрал лучший снайпер текущего сезона Александр Овечкин.
Обновлено в 15:21
Транспорт
В Крыму ввели в строй первую очередь трассы «Таврида»
Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя открыто, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
Обновлено в 02:02
Экономика
В России стартовала пенсионная реформа
В течение шести лет пенсионный возраст граждан РФ ежегодно будет расти по году в год, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Обновлено в 16:00
Политика
Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.
Обновлено в 12:09
Наука
Япония открыла богатое месторождение полезных ископаемых
Японские исследователи открыли одно из самых богатых месторождений редких земельных ископаемых.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Владимир Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ»
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист РФ».
Обновлено в 11:31
Политика
ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России
Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.
Обновлено в 11:14