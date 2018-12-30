Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.

с чего всё началось

В 2018 году рубль потерял в стоимости 21,1% по отношению к американскому доллару. Еще на 15,5% отечественная валюта снизилась к евро. В начале года торги начались с 57,6 руб за доллар и 69,2 руб за евро.

За 2018 год рубль подешевел на 20%

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