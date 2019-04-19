Футбол
Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестноСпорт день за днем вчера в 12:33
О запуске нового онлайн-канала ФК «Зенит» объявил в середине марта – накануне матча со «Спартаком» в Москве.
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Политика
В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко
В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Экономика
Козак рассказал, когда упадут цены на топливо в Крыму
Козак не стал раскрывать детали плана, который позволит несколько снизить цены на топливо в Крыму, однако, сохранив интригу, сказал, что будут сменены поставщики горючего в РК.
Обновлено в 08:27
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Патрушев: На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 64 боевика
На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году силовики ликвидировали 64 боевика, ещё 285 участников бандподполья задержаны и переданы суду.
Обновлено в 07:51
Политика
Сирия отправила первое судно с грузом в Крым
Обновлено в 03:51
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Более 70 детей отравились в Дагестане
Более 70 детей поступили в больницу в Дагестане с признаками отравления, 15 из них госпитализированы, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 06:40
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Авто
Стала известна дата премьеры нового Land Rover Defender
Ранее стало известно, что Land Rover Defender новой генерации станет самым проходимым внедорожником в истории бренда.
Обновлено в 05:40
Хоккей
Айзерман станет генеральным менеджером «Детройта»
Добавим, что в сентябре прошлого года Айзерман покинул пост генерального менеджера клуба Тампы-Бэй, который занимал с 2010 года.
Обновлено в 08:17
Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца за проезд на красный свет
Обновлено в 08:46
Интернет
Instagram может скрыть под постом количество лайков
Обновлено в 05:17
Происшествия
Два миллиона бутылок вина уничтожил пожар в Бордо
В результате уничтожено как минимум два миллиона бутылок вина. В Бордо производятся одни из самых дорогих и востребованных в мире вин.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Toyota ProAce City доступен в двух исполнениях: фургон и пассажирская версия, которая имеет в названии приставку Verso.
Обновлено вчера в 13:22
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Об опасности обвала в Севастополе предупреждали
Люди не пострадали, но вместе с грунтом рухнули и три автомобиля, ещё три машины не упали, но были эвакуированы спасателями, прибывшими на место.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор
Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51