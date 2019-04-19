Футбол

Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестноСпорт день за днем вчера в 12:33

Краснодар — Зенит
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
О запуске нового онлайн-канала ФК «Зенит» объявил в середине марта – накануне матча со «Спартаком» в Москве.
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Канал «Z+» не покажет матч «Зенит» – «Краснодар»

Советский спорт08:05

Источник: Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Спорт-Экспресс08:05

Канал Z+ не покажет матч «Зенита» с «Краснодаром»

Петербургский дневник06:24

Медведев — о Z+: на матче с «Краснодаром» программы не будет

Чемпионат07:25

Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Sports.ru06:30

Z+ не покажет матч «Зенита» с «Краснодаром», будущее канала под вопросом

Sport24.ru07:33

Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Спорт день за днемвчера в 12:33
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Политика

В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко

В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Генерал оценил усиление бронетанковой группировки НАТО в Прибалтике

Обновлено в 05:02
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Экономика

Козак рассказал, когда упадут цены на топливо в Крыму

Козак не стал раскрывать детали плана, который позволит несколько снизить цены на топливо в Крыму, однако, сохранив интригу, сказал, что будут сменены поставщики горючего в РК.
Обновлено в 08:27
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Наука

Ученые назвали главную причину старения

Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Патрушев: На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 64 боевика

На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году силовики ликвидировали 64 боевика, ещё 285 участников бандподполья задержаны и переданы суду.
Обновлено в 07:51
Политика

Сирия отправила первое судно с грузом в Крым

Обновлено в 03:51
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Экономика

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Более 70 детей отравились в Дагестане

Более 70 детей поступили в больницу в Дагестане с признаками отравления, 15 из них госпитализированы, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 06:40
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Авто

Стала известна дата премьеры нового Land Rover Defender

Ранее стало известно, что Land Rover Defender новой генерации станет самым проходимым внедорожником в истории бренда.
Обновлено в 05:40
Хоккей

Айзерман станет генеральным менеджером «Детройта»

Добавим, что в сентябре прошлого года Айзерман покинул пост генерального менеджера клуба Тампы-Бэй, который занимал с 2010 года.
Обновлено в 08:17
Политика

Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Футболиста Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца за проезд на красный свет

Обновлено в 08:46
Интернет

Instagram может скрыть под постом количество лайков

Обновлено в 05:17
Происшествия

Два миллиона бутылок вина уничтожил пожар в Бордо

В результате уничтожено как минимум два миллиона бутылок вина. В Бордо производятся одни из самых дорогих и востребованных в мире вин.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ

Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Toyota ProAce City доступен в двух исполнениях: фургон и пассажирская версия, которая имеет в названии приставку Verso.
Обновлено вчера в 13:22
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия

Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Об опасности обвала в Севастополе предупреждали

Люди не пострадали, но вместе с грунтом рухнули и три автомобиля, ещё три машины не упали, но были эвакуированы спасателями, прибывшими на место.
Обновлено в 06:58
Здоровье

Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор

Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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