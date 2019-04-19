Президент «Зенита» анонсировал эфир Z+ на матч с ЦСКАБомбардир.ру 09:58

Первый эфир, который прошел 17 марта, получился скандальным из-за использования участниками шоу ненормативной лексики, а второй (игра с «Локомотивом» 7 апреля) оказался малоинтересным для зрителей. Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля, в 21:00 по московскому времени.

Спорт день за днем

Президент «Зенита» анонсировал эфир Z+ на матч с ЦСКА

Спорт день за днем

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Происшествия О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.

Общество Конституционный суд отклонил жалобу на закон о «праве на забвение» С 1 января 2016 года россияне могут требовать от поисковиков удалить из выдачи ссылки на «незаконную, недостоверную или неактуальную информацию» по так называемому закону о «праве на забвение».

Происшествия Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.

Шоу-бизнес Названа предварительная причина смерти актрисы Ирины Цывиной Официальная причина смерти советской, российской актрисы, последней жены актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной, внезапно скончавшейся в возрасте 55 лет, еще не озвучена.

Здоровье В Сургуте зарегистрированы пять случаев кори В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) зарегистрированы пять случаев заболевания корью, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Здоровье Добровольческий проект #ДоброВСело стартует в России 20 апреля Более 50 фельдшерско-акушерских пунктов посетят бригады врачей и волонтеров в первый день всероссийского проекта #ДоброВСело, который стартует 20 апреля.

Общество Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.

Происшествия Левого активиста из Евпатории приговорили к шести годам колонии за переписку в чате и публикацию видео «ВКонтакте» В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима левого активиста из Евпатории Евгения Каракашева, сообщается в телеграм-канале «Левого блока».

Теннис Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

Политика Патрушев рассказал о попытках перебросить в Россию боевиков из Сирии Международные террористы ищут новые каналы переброски в Россию своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Политика Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Технологии На руднике АЛРОСА стартовали испытания уникального электровоза На руднике «Интернациональный», принадлежащем компании АЛРОСА, начались промышленные испытания уникального шахтного электровоза на аккумуляторах портфельной компании РОСНАНО «Лиотех», сообщается на сайте госкорпорации.

Футбол Жене Мамаева разрешили свидание с мужем Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, сообщила, что ей разрешили свидание с футболистом.

Общество На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания Парламентарий предложила депутату Госдумы Павлу Крашенинникову принять отдельный закон, который бы не дал подрядчикам экономить на продуктах питания для школ.

Происшествия Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина до 18 июня с установлением ограничений, передает корреспондент "Ъ" из зала суда.

Общество Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.

Происшествия Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.

Авто «Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.