Футбол

Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестноSports.ru 06:30

Краснодар — Зенит
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Будущее канала Зенита Z+ оказалось под вопросом, сообщает «Спорт день за днем». На канале не будет показан матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит». По каким причинам – неизвестно.
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Z+ не покажет матч «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Бомбардир.ру07:13

Источник: Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Спорт-Экспресс08:05

Z+ не покажет матч «Зенита» с «Краснодаром», будущее канала под вопросом

Sport24.ru07:33

Канал «Z+» не покажет матч «Зенит» – «Краснодар»

Советский спорт08:05

Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Sports.ru06:30

Канал Z+ не покажет матч «Зенита» с «Краснодаром»

Петербургский дневник06:24

Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Спорт день за днемвчера в 12:33
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Политика

Кремль отказался от сделки с новым президентом Украины

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ждут от нового президента Украины не заключения сделок, а выстраивания взаимовыгодных отношений.
Обновлено в 08:44
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Обновлено в 15:49
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»

Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Военная техника совершит марш на Москву перед парадом Победы

Военная техника, которая примет участие в параде Победы, начала передислокацию в Москву с площадки в подмосковном Алабино.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Футбол

Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России

Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Политика

Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера

Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Телестудию с Порошенко заминировали

Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:24
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Политика

Дерипаска создал фонд поддержки журналистских расследований

Бизнесмен Олег Дерипаска создал фонд для стимулирования журналистских расследований, направленных на выявление истинных причин введения против него и его компаний американских санкций.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Здоровье

Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам

«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Петербурге арестовали директора Большого театра кукол

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 17 июня директора Большого театра кукол Александра Калинина, подозреваемого в получении взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:42
Кино

Фильм студентки из Санкт-Петербурга покажут на Каннском кинофестивале

Работа Олеси Яковлевой стала второй российской лентой после «Дылды» Кантемира Балагова, которая вошла в программу Каннского фестиваля в этом году.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

В Москве ожидается потепление до +25 °С

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Экономика

Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России

Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Политика

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:43
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты

Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США

Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон рассказала, почему воспитывает сына как дочь

Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что воспитывает своего приемного сына Джексона как девочку с трех лет, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Авто

Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ

Обновлено вчера в 08:51
Хоккей

Покер Ягра вывел «Кладно» в чешскую экстралигу

47-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр забросил четыре шайбы в игре против «Ческе-Будеевице» во втором чешском дивизионе.
Обновлено в 15:47
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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