Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестноSports.ru 06:30

Будущее канала Зенита Z+ оказалось под вопросом, сообщает «Спорт день за днем». На канале не будет показан матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит». По каким причинам – неизвестно.

Спорт день за днем

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Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР» Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».

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Происшествия Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".

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