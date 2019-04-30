Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытанияВзгляд.ру 03:08
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Полигонные испытания прошли элементы системы – радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), передают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
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Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика
Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота
Обновлено в 07:44
Общество
Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:57
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России
Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение
В Республике Башкортостан суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего жителя города Стерлитамака, который совершил нападение на школу в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне
Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:00
Общество
В конном походе примут участие более 1300 всадников
Уже сегодня можно говорить, что конный поход будет рекордным,- рассказал глава региона.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР
Со слов Безсонова, ЗИЛ-131 79-й бригады наехал на противотанковую мину, установленную украинскими силовиками северо-западнее посёлка Водяное.
Обновлено в 07:39
Политика
Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС
Председатель правительства России обозначил ряд, по его мнению, ключевых задач, стоящих сейчас перед ЕАЭС.
Обновлено в 07:18
Футбол
Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе
Во вторник команда начала подготовку к выездному матчу 27-го тура РПЛ против «Ахмата». Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе.
Обновлено в 06:00
Футбол
Месси вручат правительственную награду Каталонии. Ее получал Кройфф
Месси получит награду за «невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим спортсменом всех времен».
Обновлено в 07:43
Спорт
Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Театры
«Золотую маску» предложили показывать в омском ТЮЗе и «Арлекине»
Директор драмтеатра предложил серьезно расширить программу театрального фестиваля. Для этого могут задействовать Музтеатр, ТЮЗ и «Арлекин».
Обновлено в 07:09