Армия и оружие

ЗРС С-500 прошла финальные испытанияВзгляд.ру 03:08

Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Полигонные испытания прошли элементы системы – радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), передают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
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Раскрыта готовность C-500

Lenta.ru05:06

«Известия» сообщили о стадии завершения разработки С-500

Московский Комсомолец04:54

Дары для «Прометея»: элементы С-500 готовы к производству

РЕН ТВвчера в 17:34

Зенитно‐ракетные системы С‐500 «Прометей» прошли полигонные испытания

Телеканал 360°вчера в 20:01

Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания

ФАНвчера в 19:35

Разработка С-500 почти завершена, пишут СМИ

Газета.Ru04:52

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Известиявчера в 17:41
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Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика

Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота

Обновлено в 07:44
Общество

Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:57
Политика

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Энергетика

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В подмосковном торговом центре обрушился потолок

Обновлено в 07:30
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Политика

Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу

Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение

В Республике Башкортостан суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего жителя города Стерлитамака, который совершил нападение на школу в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне

Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:00
Общество

В конном походе примут участие более 1300 всадников

Уже сегодня можно говорить, что конный поход будет рекордным,- рассказал глава региона.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР

Со слов Безсонова, ЗИЛ-131 79-й бригады наехал на противотанковую мину, установленную украинскими силовиками северо-западнее посёлка Водяное.
Обновлено в 07:39
Политика

Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС

Председатель правительства России обозначил ряд, по его мнению, ключевых задач, стоящих сейчас перед ЕАЭС.
Обновлено в 07:18
Футбол

Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе

Во вторник команда начала подготовку к выездному матчу 27-го тура РПЛ против «Ахмата». Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе.
Обновлено в 06:00
Общество

Мозаику для новой станции метро в Петербурге продают на Avito

Обновлено в 07:00
Футбол

Месси вручат правительственную награду Каталонии. Ее получал Кройфф

Месси получит награду за «невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим спортсменом всех времен».
Обновлено в 07:43
Спорт

Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье

Обновлено в 04:28
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Футбол

Полиции понравился баннер «Зенита» с пьяным представителем власти

Обновлено в 08:05
Театры

«Золотую маску» предложили показывать в омском ТЮЗе и «Арлекине»

Директор драмтеатра предложил серьезно расширить программу театрального фестиваля. Для этого могут задействовать Музтеатр, ТЮЗ и «Арлекин».
Обновлено в 07:09
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