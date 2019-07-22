Политика
ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 годаИзвестия 05:07
Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые были поставлены в Анкару ранее в июле, заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. С таким заявлением выступил в эфире телеканала TGRT глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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