Политика
ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в 2020 годуРИА Новости 04:25
Поставленные Анкаре российские зенитно-ракетные комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Вашингтон ранее заявили о решении исключить Анкару из программы F-35 после начала поставок С-400.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Авто
В кроссовере BMW iNext дебютирует экзотический руль
Обновлено в 04:58
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду победила с 29,55% на зарубежных избирательных участках, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Великобритании чайка похитила собаку породы чихуахуа
В британском городе Пейнтоне, который расположен на юго-западе страны, чайка похитила из сада женщины собаку породы чихуахуа и улетела вместе с ней.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve
Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Политика
В «Слуге народа» назвали первые законопроекты новой Верховной Рады
Речь идет о принятии законов о снятии депутатской неприкосновенности, изменении регламента работы парламента, отзыве мандатов у народных депутатов и наказании за неперсональное голосование или «кнопкодавство».
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Омской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли и 11 пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Омской области, сообщили ТАСС в ГИБДД России.
Обновлено в 05:44
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Общество
Пиво в России предлагают не считать за алкоголь
В Министерстве промышленности и торговли России выступили с предложением о смягчении ограничения на розничную продажу пива.
Обновлено 20 июля в 07:34
Армия и оружие
В Армении ждут «сюрпризов» при поставках российских истребителей
Армения ждет поставку из России истребителей Су-30СМ. Минобороны страны заплатило за четыре судна наличными и кредитными средствами по $22 млн за каждый, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает Sputnik Армения.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Энергетика
Газпром продолжит строительство «Южного потока»
В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.
Обновлено в 04:47
Культура
СТС опроверг закрытие сериала «Воронины»
На телеканале СТС сообщили, что сериал «Воронины» имеет высокие рейтинги и его закрытие не планируется.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Названо самое полезное для здоровья мороженое
У мороженого есть как полезные, так и вредные свойства, заявила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян.
Обновлено вчера в 19:47
Здоровье
Медики назвали разрушающий кости изнутри напиток
Сладкая газированная вода может быть опаснее, чем предполагалось. По словам медиков, она способна разрушать кости изнутри.
Обновлено в 03:52
Кино
Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов
Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06