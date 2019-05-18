Музыка
Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»Lenta.ru 13:33
Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» в субботу, 18 мая. Отмечается, что судейская команда раскрыла, за кого голосовала в полуфинале.
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