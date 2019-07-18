Экономика
«Жёсткий» Brexit выйдет британской экономике боком – экспертыREGNUM 19:33
Падение ВВП Великобритании уже в следующем году окажется на уровне трёх процентов в случае «жёсткого» Brexit, пишет The Times. Таков прогноз британского Управления по бюджетной ответственности. Напомним, Великобритания находится в процессе выхода из состава Европейского союза.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:54, Ашберн
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Обновлено 15 июля в 08:08
Политика
Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве Рады
Обновлено в 13:33
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено в 18:50
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Политика
Лавров отметил положительную динамику в отношениях России и Германии
Положительная динамика наблюдается в отношениях Российской Федерации В Германии, Москва заинтересована в развитии разнопланового сотрудничества с ФРГ.
Обновлено в 18:48
Авто
Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию
Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.
Обновлено в 10:17
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников
В пресс-службе добавили, что наибольшее количество невыездных должников фиксируется в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской области.
Обновлено в 11:34
Общество
«Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате
Ежегодный музыкальный фестиваль "Нашествие" в Тверской области впервые стартует в четверг "нулевым" днем, в который выступят группа "Ленинград" и Глеб Самойлов.
Обновлено в 17:08
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
Любое "неосторожное движение" в Персидском заливе способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя напряженность между США и Ираном.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Политика
Конгресс США проголосовал против поставок оружия Эр-Рияду
Большинство в палате представителей США проголосовали за резолюцию, блокирующую решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам оружия Саудовской Аравии.
Обновлено в 18:41
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Космос
СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу
США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».
Обновлено в 08:31
Авто
В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana
Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 17:52
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.
Обновлено в 11:00
Политика
Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии
Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".
Обновлено в 03:03
Политика
Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено в 15:37
ЖКХ
В России могут ввести новую систему оплаты вывоза мусора
В России могут ввести новую систему расчета стоимости вывоза мусора - по числу баков, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.
Обновлено вчера в 04:54
Культура
Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали
Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:17