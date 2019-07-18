Экономика

«Жёсткий» Brexit выйдет британской экономике боком – экспертыREGNUM 19:33

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Падение ВВП Великобритании уже в следующем году окажется на уровне трёх процентов в случае «жёсткого» Brexit, пишет The Times. Таков прогноз британского Управления по бюджетной ответственности. Напомним, Великобритания находится в процессе выхода из состава Европейского союза.
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«Жёсткий» Brexit выйдет британской экономике боком – эксперты

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