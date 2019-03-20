Футбол
Жвачку сэра Алекса Фергюсона продали с молотка за 390 тысяч фунтовМосква 24 02:04
Жвачка легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона продана с молотка. Покупатель заплатил за лот 390 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей), сообщает "Мир 24".
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Жвачка Фергюсона продана на аукционе. За эти деньги можно купить Rolls-Royce или Ferrari
Sport24.ruвчера в 19:23
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
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