Жвачку сэра Алекса Фергюсона продали с молотка за 390 тысяч фунтовМосква 24 02:04

Жвачка легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона продана с молотка. Покупатель заплатил за лот 390 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей), сообщает "Мир 24".

Жвачку сэра Алекса Фергюсона продали с молотка за 390 тысяч фунтов

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