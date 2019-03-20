Футбол

Жвачку сэра Алекса Фергюсона продали с молотка за 390 тысяч фунтовМосква 24 02:04

Жвачка легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона продана с молотка. Покупатель заплатил за лот 390 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей), сообщает "Мир 24".
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Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
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