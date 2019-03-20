Футбол

Жвачку легенды МЮ Алекса Фергюсона продали на аукционе за £390 тысячLife.ru вчера в 23:20

Жевательная резинка, которую экс-наставник команды "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон жевал во время своего последнего матча у руля клуба, продана на интернет-аукционе. Цена за столь необычный лот равнялась 390 тысячам фунтов стерлингов.
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На интернет-аукционе продали жвачку Алекса Фергюсона. «Манчестер Юнайтед» мог за эти деньги купить четырех Пиняевых

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Жвачка Фергюсона с последнего матча в «МЮ» продана на аукционе за £ 390 тыс

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На интернет-аукционе продали жвачку Алекса Фергюсона. «Манчестер Юнайтед» мог за эти деньги купить четырех Пиняевых

Матч ТВвчера в 19:59

Жвачку Фергюсона с последнего матча продали за целое состояние

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Жвачка Фергюсона продана на аукционе. За эти деньги можно купить Rolls-Royce или Ferrari

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Жевательная резинка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

Soccer.ruвчера в 17:44

Фрагмент жевательной резинки Алекса Фергюсона продан за 390 тысяч фунтов

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Лобода резко подняла цены на свои выступления

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Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
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