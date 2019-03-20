Жвачку легенды МЮ Алекса Фергюсона продали на аукционе за £390 тысячLife.ru вчера в 23:20

Жевательная резинка, которую экс-наставник команды "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон жевал во время своего последнего матча у руля клуба, продана на интернет-аукционе. Цена за столь необычный лот равнялась 390 тысячам фунтов стерлингов.

Жвачку легенды МЮ Алекса Фергюсона продали на аукционе за £390 тысяч

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