Футбол
Жвачку легенды МЮ Алекса Фергюсона продали на аукционе за £390 тысячLife.ru вчера в 23:20
Жевательная резинка, которую экс-наставник команды "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон жевал во время своего последнего матча у руля клуба, продана на интернет-аукционе. Цена за столь необычный лот равнялась 390 тысячам фунтов стерлингов.
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Жвачка Фергюсона продана на аукционе. За эти деньги можно купить Rolls-Royce или Ferrari
Sport24.ruвчера в 19:23
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