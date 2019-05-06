Журналисты узнали, кто станет новым командующим ООС в ДонбассеФАН 08:09

Новым командующим операцией объединенных сил (ООС) станет генерал Александр Сырский. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. По его данным, назначение пройдет сегодня в штабе ООС с участием верховного главнокомандующего.

Журналисты узнали, кто станет новым командующим ООС в Донбассе

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