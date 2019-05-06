Армия и оружие
Журналисты узнали, кто станет новым командующим ООС в ДонбассеФАН 08:09
Новым командующим операцией объединенных сил (ООС) станет генерал Александр Сырский. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. По его данным, назначение пройдет сегодня в штабе ООС с участием верховного главнокомандующего.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Экономика
«Лаборатория Касперского» узнала свой код
«Лаборатория Касперского» подала иск к «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 18:05
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Обновлено в 14:47
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Происшествия
Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде
На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:33
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Аэропорт Шереметьево заработал в штатном режиме
Обновлено в 14:42
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Инициативная группа ученых провела целый ряд медицинских исследований, выяснив, какое количество алкоголя способно разрушить печень, а также какие методы помогут ее восстановить, сообщает «Smolnarod.ru».
Обновлено в 14:47
Экономика
ТГК-2 не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год
Совет директоров ТГК-2 рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Экономика
Греция в 2018 году получила рекордные доходы от туризма
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл британский военный корабль
В одесский порт зашёл корабль ВМС Великобритании HMS Echo, сообщил 6 мая телеканал «1+1». Корабль пробудет в порту три дня.
Обновлено в 05:53
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,5 тысячи автомобилей S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Космос
В продаже появились фрагменты космического корабля «Аполлон-11»
В продаже Mini Museum появились фрагменты космического шаттла НАСА. Музей предлагает коллекцию редких экспонатов из космоса.
Обновлено 04 мая в 19:53
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Петра Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины хочет, чтобы президент страны Петр Порошенко 7 мая пришел в ведомство на допрос.
Обновлено в 08:30
Политика
Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
Министерство финансов США не будет предоставлять Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.
Обновлено в 19:54
Кино
Финал «Мстителей» установил новый рекорд по сборам
Заключительная часть фильма «Мстители: Финал» за 11 дней с момента выхода на киноэкраны собрал рекордные $2 млрд.
Обновлено в 02:13