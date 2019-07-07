Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНРКоммерсантъ 07:38

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в Коминтерново

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области. Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал.
ТК Звезда06:45

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Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Коммерсантъ07:38

Первые кадры с места обстрела села Коминтерново в Донецкой области

ТК Звезда07:15

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел у линии соприкосновения в Донбассе

ТАСС07:14

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

РБК07:13

Съемочную группу телеканала «Звезда» обстреляли под Донецком

Телеканал 360°07:06

Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

RT на русском06:57

Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Газета.Ru07:26
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