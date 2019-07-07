Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области. Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

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