Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНРКоммерсантъ 07:38
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
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с чего всё началось
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области. Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал.ТК Звезда06:45
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