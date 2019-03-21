Журналисты признали Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 годуNewInform 10:36

В прошлом году хорватский футболист стал финалистом чемпионата мира и победителем Лиги чемпионов. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала полузащитника сборной Хорватии и мадридского футбольного клуба «Реал» Луку Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 году.

Журналисты признали Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 году

Политика ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.

Политика Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Шоу-бизнес Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников На церемонии присутствовало более сотни поклонников, дань уважения умершей отдали близкие и друзья артистки.

Политика МИД РФ прокомментировал суд над Караджичем По мнению российских дипломатов, мотивировочная часть вынесенного вердикта потребует детального изучения, а опубликованное резюме подтверждает серьезные нестыковки в процессе.

Общество Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Кино Умер заслуженный артист России Петр Зайченко Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.

Футбол Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020 В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.

Футбол Паредес: «Месси — лидер сборной Аргентины. Я постоянно учусь у него» Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, до недавнего времени выступавший за «Зенит», рассказал, как ему работается вместе с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в национальной команде.

Авто Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом» "Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Космос Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.

Происшествия Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.

Футбол «Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Происшествия В России временно приостановили выдачу водительских прав Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.

Политика Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.

Экономика Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников «Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.

Гаджеты Huawei открыла сайт для предзаказа Huawei P30 и P30 Pro Предзаказы на Huawei P30 и P30 Pro будут открыты после официальной презентации.

Здоровье Главврач скорой: В Калининграде не хватает бригад В Калининграде не хватает людей для работы в скорой помощи. Об этом журналистам сообщил главный врач городской станции СМП Игорь Старостин.

Политика Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.