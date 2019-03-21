Футбол
Журналисты признали Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 годуNewInform 10:36
В прошлом году хорватский футболист стал финалистом чемпионата мира и победителем Лиги чемпионов. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала полузащитника сборной Хорватии и мадридского футбольного клуба «Реал» Луку Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 году.
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