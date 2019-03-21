Футбол

Журналисты признали Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 годуNewInform 10:36

В прошлом году хорватский футболист стал финалистом чемпионата мира и победителем Лиги чемпионов. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала полузащитника сборной Хорватии и мадридского футбольного клуба «Реал» Луку Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 году.
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Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Швейцарский профессиональный теннисист; обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге; непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года; обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде; Олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; 16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде; шестикратный победитель Итогового Турнира ATP в одиночном разряде; победитель 108 турниров ATP; обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной сборной Швейцарии.
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