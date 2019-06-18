Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в ДонбассеLenta.ru вчера в 11:57

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает вещательная организация NOS.
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Нидерландские журналисты в эфире телепередачи Nieuwsuur
 назвали людей, якобы имеющих отношение к трагедии самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines, который был сбит ракетой над Донбассом в 2014 году.
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