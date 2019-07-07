Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНРКоммерсантъ 07:38

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Читать в источнике
с чего всё началось

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в Коминтерново

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области. Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал.
ТК Звезда06:45

Подробнее о событии

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

РБК07:13

Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Газета.Ru07:26

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел у линии соприкосновения в Донбассе

ТАСС07:14

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Коммерсантъ07:38

Съемочную группу телеканала «Звезда» обстреляли под Донецком

Телеканал 360°07:06

Корреспондент «Звезды» рассказала подробности обстрела в Коминтерново

ТК Звезда08:59

Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

RT на русском06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Российские туристы случайно заплыли в Грецию

Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.
Обновлено в 10:02
Политика

Зеленский назначил главу Луганской области

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Футбол

«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в первом туре нового сезона ФНЛ

Обновлено в 10:12
Политика

Трамп прокомментировал свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал свое выступление 4 июля перед нацией в честь Дня независимости США, в ходе которого он рассказал об аэропортах, за которые якобы боролись участники Американской войны за независимость в XVIII веке.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Политика

Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи

За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Политика

Медведчук назвал Кучму свадебным генералом в переговорах по Донбассу

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что в трехсторонних переговорах по Донбассу бывший президент Леонид Кучма играет роль свадебного генерала.
Обновлено в 08:40
Общество

Первый июльский снег прошел в Нижнем Новгороде

Погода не устает удивлять горожан Первый июльский снег прошел в Нижнем Новгороде в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
Обновлено в 09:51
Политика

Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 08:15
Политика

Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2»

Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Единоборства

Фьюри заявил, что проведет повторный бой с Уайлдером 22 февраля

Обновлено в 08:55
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Обновлено в 06:55
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе

Обновлено в 02:04
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика

Афипский НПЗ оценили в один рубль

Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Авто

BMW презентовал юбилейный R nineT

В преддверии 50-летия начала производства мотоциклов на заводе Шпандау в Берлине BMW Motorrad показал специальную версию R nineT /5. Технических доработок байку не досталось, а все отличия от стандартного исполнения заключаются во внешней отделке.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»

Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное