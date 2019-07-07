Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области. Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области. Как сообщается на сайте телеканала, предварительно, никто не пострадал. Инцидент произошел ранее 7 июля.

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

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