Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в ДонецкеИзвестия 08:39

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании. По его словам, пострадавших среди журналистов нет.
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Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке

РИА Новости08:54

ВГТРК заявила об обстреле своих журналистов на западе Донецка

Коммерсантъ08:42

Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

RT на русском08:13

Российские журналисты попали под обстрел на западе Донецка

РБК08:22

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР

ТАСС08:07

Российская съемочная группа попала под обстрел в Донецке

Газета.Ru08:06

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Вести.Ru08:06
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
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