Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании. По его словам, пострадавших среди журналистов нет.

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Политика В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.

Общество В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20% «Увеличить с 1 июля 2019 года на 20% размер действующих должностных окладов руководящих работников, специалистов и служащих», – приводит текст документа Донецкое агентство новостей.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Футбол Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи» Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Футбол Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Экономика Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.

Политика ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Кино Анимационный приквел «Гремлинов» официально запущен в разработку В центре сюжета окажется мистер Винг — пожилой продавец из Шанхая. Именно у него в фильме главный герой купил могвая.

Футбол Бенитес возглавил китайский клуб «Далянь Ифан» Испанский специалист Рафаэль Бенитес сообщил о своём назначении главным тренером китайского футбольного клуба «Далянь Ифан».

Общество ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).

Политика Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.

Происшествия Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.