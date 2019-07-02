Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в ДонецкеИзвестия 08:39
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании. По его словам, пострадавших среди журналистов нет.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Политика
В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира
В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Общество
В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20%
«Увеличить с 1 июля 2019 года на 20% размер действующих должностных окладов руководящих работников, специалистов и служащих», – приводит текст документа Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 08:11
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Футбол
Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи»
Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Футбол
Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч
Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Кино
Анимационный приквел «Гремлинов» официально запущен в разработку
В центре сюжета окажется мистер Винг — пожилой продавец из Шанхая. Именно у него в фильме главный герой купил могвая.
Обновлено в 06:37
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Футбол
Бенитес возглавил китайский клуб «Далянь Ифан»
Испанский специалист Рафаэль Бенитес сообщил о своём назначении главным тренером китайского футбольного клуба «Далянь Ифан».
Обновлено в 07:48
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Политика
Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского
Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
Обновлено в 07:39