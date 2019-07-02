Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в ДонецкеBFM.ru 08:10

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СЖР встревожен обстрелом журналистов ВГТРК в Донбассе

ТАСС14:38

ВГТРК заявила об обстреле своих журналистов на западе Донецка

Коммерсантъ08:42

Журналисты ВГТРК засняли обстрел со стороны украинских силовиков в Донбассе

РИА Новости10:58

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Газета.Ru12:30

Корреспондент Андрей Руденко: ВСУ с радостью стреляют по журналистам

Вести.Ru14:11

Российские журналисты попали под обстрел на западе Донецка

РБК08:22

Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

RT на русском08:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне

Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Погибшие в результате катастрофы подводники служили в Санкт-Петербурге

Погибшие в результате катастрофы на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:57
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России

Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Политика

Путин встретился с Шойгу после гибели моряков

Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено в 14:06
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Энергетика

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Музыка

Duran Duran дадут космический концерт

Группа Duran Duran выступит 16 июля 2019 года с сольным концертом в музее Rocket Garden Космического центра Кеннеди во Флориде.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Общество

Осенняя погода ожидается в Москве на выходных

Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Политика

Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского

Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.
Обновлено в 07:19
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Технологии

Россиянин получил три года тюрьмы за ссылки на программы для взлома

Житель Костромы недолгое время вёл Telegram-канал с бесплатными ссылками на программы для взлома платёжного сервиса PayPal, интернет-магазина eBay и других ресурсов.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы принял решение отправить под арест гражданина России Сергея Петушкова в связи с подозрением в государственной измене.
Обновлено в 06:40
Экономика

Германия поблагодарила Rosneft Deutschland

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Общество

Подмосковье поможет семьям с небольшим достатком собрать детей в школу

Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу.
Обновлено в 10:19
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo

Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.
Обновлено в 17:15
Происшествия

В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара

Из номера в одном из лучших отелей Барселоны, где остановились члены королевской семьи Катара, неизвестные похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро.
Обновлено в 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное