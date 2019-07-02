Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в ДонецкеBFM.ru 08:10
Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Погибшие в результате катастрофы подводники служили в Санкт-Петербурге
Погибшие в результате катастрофы на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:57
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России
Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин встретился с Шойгу после гибели моряков
Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено в 14:06
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Музыка
Duran Duran дадут космический концерт
Группа Duran Duran выступит 16 июля 2019 года с сольным концертом в музее Rocket Garden Космического центра Кеннеди во Флориде.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Общество
Осенняя погода ожидается в Москве на выходных
Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Политика
Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского
Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.
Обновлено в 07:19
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Технологии
Россиянин получил три года тюрьмы за ссылки на программы для взлома
Житель Костромы недолгое время вёл Telegram-канал с бесплатными ссылками на программы для взлома платёжного сервиса PayPal, интернет-магазина eBay и других ресурсов.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы принял решение отправить под арест гражданина России Сергея Петушкова в связи с подозрением в государственной измене.
Обновлено в 06:40
Экономика
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Общество
Подмосковье поможет семьям с небольшим достатком собрать детей в школу
Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу.
Обновлено в 10:19
Авто
Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo
Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.
Обновлено в 17:15
Происшествия
В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара
Из номера в одном из лучших отелей Барселоны, где остановились члены королевской семьи Катара, неизвестные похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро.
Обновлено в 14:32