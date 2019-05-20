Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о МатвиенкоВедомости 05:17
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.
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Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Космос
Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги
По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.
Обновлено в 13:39
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России на «РЖД Арене»
"Локомотив" организует на "РЖД Арене" трансляцию финала Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Обновлено в 12:08
Хоккей
Великобритания сохранила место в элите ЧМ
Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Общество
Во вторник Петербург накроет гроза
Осадки в Северной столице ожидаются во второй половине дня. Утром и днем петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода.
Обновлено в 12:23
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Космос
Изготовленный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K
Спутник, изготовленный ракетно-космической корпорацией "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К.
Обновлено в 14:01
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В центре Кемерова загорелся крупный автосалон
Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.
Обновлено в 10:28
Культура
Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»
Обновлено в 10:15
Политика
Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина
Обновлено в 12:39
Политика
Ульяна Супрун не планирует уходить из Минздрава Украины
«Как и обещал, направил первое депутатское обращение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому о прекращении украинского гражданства и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая в нарушение конституции и законов Украины не вышла из гражданства США», – написал он на своей странице в Facebook.
Обновлено в 13:06
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34