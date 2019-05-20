Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о МатвиенкоВедомости 05:17

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гендиректор «Коммерсанта» отверг связь увольнения сотрудников со статьей о Матвиенко

Интерфакс13:44

Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»

РБК14:38

Матвиенко не планирует комментировать увольнение журналистов «Коммерсанта»

Говорит Москва08:01

«Мы вынуждены уйти, потому что не понимаем, как остаться»: уволившаяся журналист «Коммерсанта» и Галина Тимченко о скандале в газете

Дождь14:24

«Коммерсантъ» останется без отдела политики из-за статьи об уходе Матвиенко

Lenta.ru07:01

Нетвердый знак

Ведомости14:33

«Би-би-си»: Валентина Матвиенко высказывала претензии Алишеру Усманову из-за статьи о ее возможной отставке

Медиазона06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Космос

Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги

По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.
Обновлено в 13:39
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России на «РЖД Арене»

"Локомотив" организует на "РЖД Арене" трансляцию финала Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Обновлено в 12:08
Хоккей

Великобритания сохранила место в элите ЧМ

Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Общество

Во вторник Петербург накроет гроза

Осадки в Северной столице ожидаются во второй половине дня. Утром и днем петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода.
Обновлено в 12:23
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Обновлено в 07:54
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Космос

Изготовленный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K

Спутник, изготовленный ракетно-космической корпорацией "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К.
Обновлено в 14:01
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В центре Кемерова загорелся крупный автосалон

Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.
Обновлено в 10:28
Культура

Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»

Обновлено в 10:15
Политика

Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина

Обновлено в 12:39
Политика

Ульяна Супрун не планирует уходить из Минздрава Украины

«Как и обещал, направил первое депутатское обращение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому о прекращении украинского гражданства и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая в нарушение конституции и законов Украины не вышла из гражданства США», – написал он на своей странице в Facebook.
Обновлено в 13:06
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Политика

Министр обороны Украины ушел в отставку, понарошку разрушив Кремль

Обновлено в 14:30
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Гаджеты

Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

Обновлено вчера в 09:54
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное