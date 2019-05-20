Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о МатвиенкоВедомости 05:17
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.
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Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Политика
Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского
Экстренная помощь медиков понадобилась члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку во время инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский заявил о готовности пожертвовать постом ради мира в Донбассе
Напомним, ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено в 05:12
Политика
«Каждый из нас президент»: Владимир Зеленский принёс присягу
Избранный президент Украины Владимир Зеленский принёс присягу и вступил в должность. Церемония проходит в Киеве, в здании Верховной Рады.
Обновлено в 03:50
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии
В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским
Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Общество
Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья
Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски
Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:34
Экономика
Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Челябинске гражданина США отправили в колонию за порносъемки
Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Лэнгу, который вместе с челябинской помощницей занимались изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Экономика
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников
Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Экономика
Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6%
Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Политика
Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Общество
До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни
"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32