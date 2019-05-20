Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о МатвиенкоВедомости 05:17

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.
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