Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о МатвиенкоВедомости 05:17

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

Экономика Министр труда пообещал увеличить МРОТ В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.

Политика Guardian: Петров и Боширов действовали не одни В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.

Общество Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.

Энергетика Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.

Политика Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Транспорт «Аэрофлот» изменит расписание ряда рейсов из-за забастовки в Италии Расписание нескольких рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Италию и обратно изменится 21 и 22 мая из-за забастовки.

Экономика Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.

Происшествия Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Политика Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.

Экономика Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы» В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.

Политика Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.

Гаджеты Huawei отреагировал на действия Google Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.

Политика Парубий повеселился на инаугурации Зеленского Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».

Политика Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.

Политика Партия Порошенко заявила о готовности к выборам в Верховную раду Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Происшествия В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.

Политика Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.

Культура Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер» Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.