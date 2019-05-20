Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о МатвиенкоВедомости 05:17
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.
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Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Обновлено в 04:13
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Экономика
Министр труда пообещал увеличить МРОТ
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Политика
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни
В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Общество
Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления
Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Энергетика
Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:34
Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС
АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Здоровье
В легочном отделении больницы №20 Красноярска начался ремонт
Обновлено в 01:57
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Транспорт
«Аэрофлот» изменит расписание ряда рейсов из-за забастовки в Италии
Расписание нескольких рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Италию и обратно изменится 21 и 22 мая из-за забастовки.
Обновлено в 07:48
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Авто
Alfa Romeo выпустила золотую Giulia Quadrifoglio
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»
В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Политика
Парламент Абхазии пикетируют: решается, когда пройдут выборы президента
Парламентская комиссия готовит решение о переносе выборов президента республики, передает «Апсны.иахьа».
Обновлено в 07:23
Политика
Парубий повеселился на инаугурации Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Политика
Партия Порошенко заявила о готовности к выборам в Верховную раду
Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 08:32
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого
Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Российская ПВО отразила атаку боевиков на Хмеймим
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:25