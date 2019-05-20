Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули изданиеРИА Новости 08:39
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
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Общество
Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе
Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
Обновлено в 10:30
Политика
Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского в Раде
Как пишут украинские СМИ, парламентария вывезли на коляске с бокового входа здания Рады, поместили в карету скорой помощи и увезли в одну из больниц города.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных
В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных.
Обновлено в 00:58
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Политика
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика
Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна
Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Технологии
IKEA вложилась в индийский стартап по подбору интерьера
Шведская торговая сеть IKEA вложилась в индийский стартап по подбору интерьера Livespace, сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:38
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Новосибирской области школьники отравились неизвестным химикатом
В Новосибирской области дети массово отравились в школе неизвестным веществом.
Обновлено в 10:07
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Спорт
Ученик Тутберидзе: Говорят, что в нашей группе ломают судьбы
«Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет». — заявил Ерохов в интервью YuoTube-каналу Елены Родиной.
Обновлено в 11:18
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Рудковская призналась, что больше не будет следовать примеру Собчак
Рудковская назвала таких людей «диванными сорняками», а их заявления — «галлюциногенными умозаключениями».
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика
Запретить георгиевские ленточки предложили в Латвии
Партия "Все-Латвии", которая входит в местное правительство, предложила на законодательном уровне запретить использовать георгиевские ленточки во время публичных мероприятий, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:27
Политика
Зеленский стал президентом Украины
Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др
Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет ей процессоры и модемы для многих своих смартфонов, Xilinx продает программируемые чипы, используемые в сети, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов, еще одного ключевого компонента в некоторых типах сетей.
Обновлено в 06:41