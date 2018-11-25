Армия и оружие

Журналисты BI объяснили, почему во всем мире «бьются» за российский С-400
РИА Новости
05:06

Журналисты Business Insider выразили мнение, что огромная популярность российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в мире объясняется их значительным техническим превосходством над американскими системами ПВО. Так, за последние годы Россия подписала несколько контрактов на поставку ЗРК С-400.
РИА Новости05:06

Подробнее о событии

Журналисты BI объяснили, почему во всем мире «бьются» за российский С-400

РИА Новости05:06

Business Insider: США готовы на все ради российских С-400

Pravda.Ru02:15

«Инвестировали куда надо» - в США объяснили популярность российского ЗРК С-400

ТК Звезда02:05

«Самые могущественные режимы мира из кожи вон лезут, чтобы получить С-400»

Красная весна01:27

В США объяснили популярность С-400

Взгляд.ру00:37

Американское издание объяснило, почему С-400 покупают «самые могущественные режимы»

URA.Ruвчера в 23:44

Американские СМИ объяснили, почему во всем мире «из кожи вон лезут» ради С-400

ФАНвчера в 23:42
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео последствий химатаки боевиков в Алеппо

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

ФСБ России и ВМС Украины обвинили друг друга в провокации

В Военно-морских силах Украины говорят, что три украинских корабля – два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир – выполняли плановый переход из порта Одессы в Мариуполь, о чем заранее предупредили.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери

Как отмечается, власти Британии считали, что экипаж корабля может стать целью для "химатаки" из-за того, что миноносец входил в воды Черного моря перед прибытием в Черногорию.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

В Западном военном округе развернута новая РЛС

Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В Волгограде на Мамаевом кургане более 100 новобранцев приняли присягу

Обновлено в 05:15
Армия и оружие

ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе

Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России

Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Авианосная ударная группа ВМС США начала учения в Средиземном море

В воскресенье, 25 ноября, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала учения в Средиземном море.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие

Россия продолжит всемерно поддерживать миротворчество ООН

Участие РФ в международном миротворчестве ООН остается важным направлением ее внешнеполитической деятельности, и страна намерена продолжать всемерно поддерживать усилия организации, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо»

Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Лавров назвал ИГ и США «союзниками» в Сирии

Догадка о присутствии США в Сирии якобы для устранения группировки «Исламское Государство»11 (организации, запрещенной в РФ) подтверждается словами Вашингтона о том, что для победы над ИГ необходимо сменить режим в Сирии, передает «ТАСС» слова Сергея Лаврова.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Армия США решила завлечь военнослужащих видеоиграми

Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Потери огромны: ВСУ уничтожили собственную военную технику в Донбассе – ДНР

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил о факте уничтожения украинскими силовиками собственной военной техники – сгорела стоянка боевых машин.
Обновлено вчера в 23:43
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С-400
Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
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