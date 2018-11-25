Армия и оружие
Журналисты BI объяснили, почему во всем мире «бьются» за российский С-400
Журналисты BI объяснили, почему во всем мире «бьются» за российский С-400РИА Новости05:06
Журналисты Business Insider выразили мнение, что огромная популярность российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в мире объясняется их значительным техническим превосходством над американскими системами ПВО. Так, за последние годы Россия подписала несколько контрактов на поставку ЗРК С-400.
РИА Новости05:06
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео последствий химатаки боевиков в Алеппо
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
ФСБ России и ВМС Украины обвинили друг друга в провокации
В Военно-морских силах Украины говорят, что три украинских корабля – два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир – выполняли плановый переход из порта Одессы в Мариуполь, о чем заранее предупредили.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Как отмечается, власти Британии считали, что экипаж корабля может стать целью для "химатаки" из-за того, что миноносец входил в воды Черного моря перед прибытием в Черногорию.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В Западном военном округе развернута новая РЛС
Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой
Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В Волгограде на Мамаевом кургане более 100 новобранцев приняли присягу
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе
Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России
Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Авианосная ударная группа ВМС США начала учения в Средиземном море
В воскресенье, 25 ноября, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала учения в Средиземном море.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие
Россия продолжит всемерно поддерживать миротворчество ООН
Участие РФ в международном миротворчестве ООН остается важным направлением ее внешнеполитической деятельности, и страна намерена продолжать всемерно поддерживать усилия организации, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо»
Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Лавров назвал ИГ и США «союзниками» в Сирии
Догадка о присутствии США в Сирии якобы для устранения группировки «Исламское Государство»11 (организации, запрещенной в РФ) подтверждается словами Вашингтона о том, что для победы над ИГ необходимо сменить режим в Сирии, передает «ТАСС» слова Сергея Лаврова.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Армия США решила завлечь военнослужащих видеоиграми
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Потери огромны: ВСУ уничтожили собственную военную технику в Донбассе – ДНР
Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил о факте уничтожения украинскими силовиками собственной военной техники – сгорела стоянка боевых машин.
Обновлено вчера в 23:43