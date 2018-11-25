Журналисты Business Insider выразили мнение, что огромная популярность российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в мире объясняется их значительным техническим превосходством над американскими системами ПВО. Так, за последние годы Россия подписала несколько контрактов на поставку ЗРК С-400.

Журналисты BI объяснили, почему во всем мире «бьются» за российский С-400

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало видео последствий химатаки боевиков в Алеппо

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ России и ВМС Украины обвинили друг друга в провокации В Военно-морских силах Украины говорят, что три украинских корабля – два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир – выполняли плановый переход из порта Одессы в Мариуполь, о чем заранее предупредили.

Армия и оружие Армия и оружие Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери Как отмечается, власти Британии считали, что экипаж корабля может стать целью для "химатаки" из-за того, что миноносец входил в воды Черного моря перед прибытием в Черногорию.

Армия и оружие Армия и оружие В Западном военном округе развернута новая РЛС Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.

Армия и оружие Армия и оружие В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил

Армия и оружие Армия и оружие В Волгограде на Мамаевом кургане более 100 новобранцев приняли присягу

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.

Армия и оружие Армия и оружие Авианосная ударная группа ВМС США начала учения в Средиземном море В воскресенье, 25 ноября, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала учения в Средиземном море.

Армия и оружие Армия и оружие Россия продолжит всемерно поддерживать миротворчество ООН Участие РФ в международном миротворчестве ООН остается важным направлением ее внешнеполитической деятельности, и страна намерена продолжать всемерно поддерживать усилия организации, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Армия и оружие Армия и оружие В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо» Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.

Армия и оружие Армия и оружие Лавров назвал ИГ и США «союзниками» в Сирии Догадка о присутствии США в Сирии якобы для устранения группировки «Исламское Государство»11 (организации, запрещенной в РФ) подтверждается словами Вашингтона о том, что для победы над ИГ необходимо сменить режим в Сирии, передает «ТАСС» слова Сергея Лаврова.

Армия и оружие Армия и оружие Армия США решила завлечь военнослужащих видеоиграми