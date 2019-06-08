Происшествия
Журналисту, задержанному с наркотиками, предъявили обвинениеChto-proishodit.ru 12:19
Специального корреспондента издания «Медуза» задержали 6 июня в центре Москвы. 8 июня следственные органы предъявили ему обвинение в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.
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Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт.
— Павел Чиков, российский общественный деятельRT на русском 06:06
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Обвинение журналисту «Медузы» в попытке сбыта наркотиков пока не предъявлено
Российская газетавчера в 12:36
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия
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