Журналисту, задержанному с наркотиками, предъявили обвинениеChto-proishodit.ru 12:19

Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт.

Специального корреспондента издания «Медуза» задержали 6 июня в центре Москвы. 8 июня следственные органы предъявили ему обвинение в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

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