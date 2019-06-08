Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиковРЕН ТВ 05:46

Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт.

"Следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере)", - заявил правозащитник. Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве.

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