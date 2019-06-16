Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелюКоммерсантъ 12:31
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
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с чего всё началось
Корреспондент "Медузы" Иван Голунов, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по событиям, произошедшим с ним, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.Интерфакс07:37
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