Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелюКоммерсантъ 12:31

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по событиям, произошедшим с ним, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.

с чего всё началось

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

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