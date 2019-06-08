Происшествия
Журналисту Голунову вызвали скорую в отделение полицииРЕН ТВ 06:16
Задержанному журналисту "Медузы" Ивану Голунову вызвали скорую помощь в отделение полиции. Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
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