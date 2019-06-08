Журналисту Голунову вызвали скорую в отделение полицииРЕН ТВ 06:16

Задержанному журналисту "Медузы" Ивану Голунову вызвали скорую помощь в отделение полиции. Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Футбол Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.

Здоровье В Калининградской области закупят пять томографов за два года Власти Калининградской области закупят пять томографов в медицинские учреждения области в течение двух лет.

Футбол Черчесов высказался о выбежавшем на поле фанате Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с выбежавшим на поле болельщиком во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Сан-Марино.

Экономика Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Спорт В IAAF опровергли информацию СМИ о продлении отстранения ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию СМИ, согласно которой совет организации принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Футбол Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.

Автоспорт Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.

Происшествия Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Футбол Сборная Эквадора обыграла США и вышла в полуфинал молодежного ЧМ Сборная Эквадора нанесла поражение команде США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира.

Игры Продюсер Anthem: «У игры есть будущее» Продюсер Anthem Бен Ирвинг рассказал, что верит в будущее своего проекта.

Общество Объединение школ Краснокамска как требование времени Как и ожидалось, в Краснокамском городском округе Пермского края стартует процесс объединения школ.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова избивал беременную жену Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родит ребенка от Тимати осенью Анастасия Решетова пообещала поклонникам, что расскажет больше подробностей, в том числе о том, как начиналась беременность и как она протекает.

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Политика Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.

Игры Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.

Музыка Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.

Происшествия В армянском монастыре Ахпат возник пожар Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Происшествия В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.