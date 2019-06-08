Происшествия

Журналисту Голунову вызвали скоруюГазета.Ru 06:26

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую. Об этом заявил в телеграм-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают Голунова. Как отмечается, Голунову стало плохо в отделе полиции.
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Адвокат заявил о сотрясении мозга и возможном переломе ребер у Голунова

РБК07:00

Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Ведомости06:35

Врачи заявили о необходимости госпитализации журналиста «Медузы» Голунова

Lenta.ru06:28

Журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову стало плохо в отделе полиции

Эхо Москвы06:30

Адвокат сообщил, что журналисту «Медузы» вызвали скорую в отделение полиции

ТАСС06:14

Журналисту Голунову вызвали вторую скорую

Газета.Ru06:55

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову вызвали скорую в отделение полиции

Говорит Москва06:20
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Космос

Bigelow Aerospace отправит 16 туристов на МКС на кораблях SpaceX

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 05:43
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
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Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25
Гаджеты

Опубликованы первые скриншоты новой операционной системы Huawei

Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Экономика

Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах

Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Обновлено в 06:21
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды

"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Политика

Экс-глава СБ Украины представил первую десятку своей партии «Сила и честь»

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко представил первую десятку партийного списка своей партии "Сила и честь" на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:04
Политика

Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Футбол

В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов

Ранее представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» заявил, что российские клубы, возможно, не будут участвовать в Лиге чемпионов после реформирования турнира в 2024 году.
Обновлено в 06:56
Политика

В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией

Позиции России и Белоруссии по углублению интеграции очень близки в социальной сфере, промышленности и на финансовых рынках, но в некоторых областях расходятся, заявил журналистам министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 05:01
Наука

Найден способ понизить артериальное давление

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
Обновлено в 06:30
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина

Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина.
Обновлено вчера в 16:17
Транспорт

В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Хоккей

СМИ: чемпион мира Койвисто перейдет из московского хоккейного клуба «Динамо» в «Берн»

Финский защитник Миика Койвисто подпишет контракт с швейцарским хоккейным клубом "Берн".
Обновлено в 04:29
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К

Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К.
Обновлено в 06:31
Экономика

Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией

29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Общество

В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности

Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Обед для огорода. Как правильно подкармливать растения в июне

Капусту и кабачки, томаты и огурцы подкармливаем разведённым в воде навозом.
Обновлено вчера в 17:34
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