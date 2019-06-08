Происшествия
Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотикиКоммерсантъ 05:36
МВД предъявило специальному корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ), сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram. По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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Обвинение журналисту «Медузы» в попытке сбыта наркотиков пока не предъявлено
Российская газетавчера в 12:36
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