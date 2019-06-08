Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотикиКоммерсантъ 05:36

МВД предъявило специальному корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ), сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram. По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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Павел Чиков
Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт.
— Павел Чиков, российский общественный деятельRT на русском 06:06

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Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики

РИА Новости05:54

Адвокат сообщил, что журналисту «Медузы» предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

ТАСС06:05

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

РЕН ТВ05:46

Ивана Голунова из «Медузы» обвинили в попытке сбыта наркотиков

Вести.Ru05:59

Ивану Голунову официально предъявили обвинение

News.ru05:39

Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Piter.tv07:47

Обвинение журналисту «Медузы» в попытке сбыта наркотиков пока не предъявлено

Российская газетавчера в 12:36
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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