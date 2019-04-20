Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в ДонбассеРИА Новости 12:43
Огонь открыли с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева. В это время съемочная группа ВГТРК готовила репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак на территории ДНР.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Обновлено в 11:33
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Пожар в бизнес-центре «Т4» тушили 12 машин
Обновлено в 11:29
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Футбол
ФК «Оренбург» разгромил «Ростов»
В субботу 20 апреля, вматче 24-го тура Российской премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Ростов».
Обновлено в 10:09
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты против С-300
В Израиле разработали оружие против российских комплексов С-300, сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на журналиста издания Telepolis Флориана Ретцера.
Обновлено в 04:30
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Васин вышел на поле после перерыва, заменив Родриго Бекао. Для Васина этот матч стал первым с февраля 2018 года.
Обновлено в 13:26
Интернет
Пользователи Google Home получили бесплатный доступ к YouTube Music
Музыкальный сервис YouTube Music доступен как в бесплатной, так и в платной версии.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Политика
Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Обновлено в 13:46
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика
В подмосковных Химках в мкр-не Новокуркино мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 11-летнего мальчика.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой
Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Здоровье
Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека
Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
Обновлено в 07:40
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Здоровье
Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта
Обновлено в 13:02
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем
Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено в 13:14
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51